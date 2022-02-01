В Петербурге продлят Архивную улицу

На рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства 25 июня одобрено целевое предоставление земельного участка на Дальневосточном проспекте застройщику "Сэтл Октябрьская" для строительства участка Архивной улицы. Ее длина составит 771 метр, сообщили в пресс-службе Смольного.
Отмечается, что новый участок Архивной улицы обеспечит транспортную доступность для строящихся домов жилого квартала, детского сада и поликлиники.
Мы закрепили одновременный ввод жилья с социальными и дорожными объектами. Инвесторы выполняют это условие. Это необходимо для создания комфортных условий проживания петербуржцев в новых кварталах.
Губернатор Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтируют Гороховую улицу.
Фото: пресс-служба Смольного
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