У гостиницы "Охтинская" проводят спасательные археологические работы

Около отеля произошла аварийная ситуация на сетях водоотведения.

Забор перед гостиницей "Охтинская" появился в связи с проведением спасательных археологических работ, рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга, ссылаясь на городской КГИОП.

У отеля произошла аварийная ситуация на сетях водоотведения, которая была вызвана разливом стоковых вод. Именно по этой причине стартовали работы на территории выявленного объекта археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой".

После обследования состояния памятника разработают дальнейшие мероприятия по его сохранению.

Ранее на Piter.TV: реставрация светильников дома Кавоса в Петербурге завершается.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга