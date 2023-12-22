Молодые гонщики из Кировска арестованы на пять суток за ночное катание по Дворцовой

В момент проверки документов и прохождения освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения юные "гонщики" не стеснялись в выражениях.

Два друга-гонщика из Кировска арестованы на пять суток за ночное катание по Дворцовой площади. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 25 февраля двое приятелей (18 и 19 лет) решили прокатиться по Дворцовой площади. Однако заезд молодых людей был практически сразу прерван сотрудниками ГИБДД. В момент проверки документов и прохождения освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения юные "гонщики" не стеснялись в выражениях, не обращая внимание не только на сотрудников ДПС, но и на гулявших по площади, невольно ставших свидетелями произошедшего.

Оба молодых человека были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности, в том числе и за мелкое хулиганство. Собранные полицией материалы были переданы в суд с ходатайством об аресте. Суд 11 марта назначил обоим нарушителям правопорядка наказание в виде пяти суток ареста.

Ранее москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток за езду по Дворцовой площади.

Видео: МВД