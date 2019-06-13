Разбивший окна военкомата петербуржец получил 4 года колонии

Ему вменяются ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 25.03.2022 № 63-ФЗ).

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, который напал на здание военного комиссариата в 2023 году. Ему вменяются ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 25.03.2022 № 63-ФЗ), рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 12 июля.

Фигурант 26 февраля прошлого года на автомобиле Nissan Note приехал к зданию военкомата на Большом Сампсониевском проспекте, где, "по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, а также ненависти в отношении военнослужащих ВС РФ, вызванной непринятием им внешней политики государства по проведению специальной военной операции (СВО) в Украине", гаечным ключом нанес пять ударов по стеклам двух окон первого этажа. Материальный вред составил 25 тыс. рублей.

Также мужчина, используя баллон с черной краской, нанес ею на фасад надписи, выражающие его мнение об СВО. Указанные действия повлекли причинение вреда имуществу военкомата на сумму 6,6 тыс. рублей.

Петербуржец вину признал частично, причиненный ущерб возместил. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV