"Заработавшую" 7 млн на законах мироздания блогершу арестовали в Санкт-Петербурге

Девушка организовывала платные "консультационные практикумы".

Суд Санкт-Петербурга арестовал 20-летнюю девушку, которая фигурирует в деле о многомиллионном мошенничестве.

Как отметили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, девушка занималась платными "консультациями", обещая приличные заработки своим клиентам. Стоимость таких курсов составляла сотни тысяч рублей.

На своих страницах подозреваемая в мошенничестве называла себя "гениальным смысловиком" и рассказывала о прохождении "шаманской инициации". Она утверждала, что знания о "законах мироздания" помогут решить все проблемы в жизни.

Общий ущерб от действий блогерши оценивается примерно в 7 миллионов рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что СК начал проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова.

Фото: Piter.TV