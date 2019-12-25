"Заработавшую" 7 млн на законах мироздания блогершу арестовали в Санкт-Петербурге

Суд Санкт-Петербурга арестовал 20-летнюю девушку, которая фигурирует в деле о многомиллионном мошенничестве.
Как отметили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, девушка занималась платными "консультациями", обещая приличные заработки своим клиентам. Стоимость таких курсов составляла сотни тысяч рублей.
На своих страницах подозреваемая в мошенничестве называла себя "гениальным смысловиком" и рассказывала о прохождении "шаманской инициации". Она утверждала, что знания о "законах мироздания" помогут решить все проблемы в жизни.
Общий ущерб от действий блогерши оценивается примерно в 7 миллионов рублей.
Ранее Piter.TV сообщал, что СК начал проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова.
Фото: Piter.TV
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