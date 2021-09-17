Петербурженку арестовали за демонстрацию нацистского приветствия у остановки на Ветеранов

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Кировский районный суд Петербурга принял решение назначить административный арест сроком на две недели 42-летней женщине Татьяне Заварзиной. Суд признал её виновной в нарушении ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, связанной с публичной демонстрацией символов нацизма, пишет spb.aif.ru.

Сообщается, что правонарушение произошло поздно вечером 25 сентября у автобусной остановки на проспекте Ветеранов, дом 36, недалеко от сквера имени Виктора Цоя. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Суду обвиняемая признала свою вину, однако от дачи подробных объяснений воздержалась. В результате судья постановил применить меру наказания в виде административного ареста на 14 суток.

