Бывшие управляющие петербургского "Метростроя" отправлены в СИЗО до июня

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере).

В отношении бывших конкурсных управляющих ОАО "Метрострой" ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере). Об этом 22 апреля пишет "Фонтанка".

Фигурантами стали Светлана Судья, Андрей Мариничев и генеральный директор ООО "Санкт-Петербургский центр инновационных технологий" Павел Матвеев. Дело завели после незаконной сдачи объектов недвижимости ОАО "Метрострой" в пользу ООО "Санкт-Петербургский центр инновационных технологий" на нерыночных условиях и с последующей сдачей в субаренду иным организациям по рыночной цене. Из-за разницы в арендной плате неизвестным присваивались средства, не входящие в конкурс ОАО "Метрострой".

Обвиняемые заключены под стражу по 11 июня 2024 года.

Ранее на Piter.TV: три здания в рамках банкротства "Метростроя" выставлены на торги.

Фото: Piter.TV