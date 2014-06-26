В Петербурге к 10 годам колонии по делу о шпионаже приговорили гражданина Украины

В марте 2022 года обвиняемый, находясь на территории Украины, собрал и передал лицам, действовавшим в интересах СБУ, сведения для использования против безопасности РФ.

Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины, который признан виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева 19 августа.

Суд установил, что у фигуранта, "являющегося сторонником действующего руководства Украины, в связи с негативным отношением к проводимой РФ СВО, возник умысел на совершение шпионажа путем собирания и передачи по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, иных сведений для использования их против безопасности РФ". В марте 2022 года обвиняемый, находясь на территории Украины, собрал и передал лицам, действовавшим в интересах СБУ, сведения для использования против безопасности РФ. Эта информация достоверна и не составляет государственную тайну, "однако может быть использована против безопасности РФ".

Приговором также установлено наступление последствий от действий подсудимого, в результате которых подразделение мотострелковой дивизии подверглось минометному обстрелу ВСУ, в том населенном пункте, сведения о котором передал Р. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Фигурант вину не признал, пояснив, что в содеянном он не раскаивается, поскольку действовал в интересах своей родины. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима с конфискацией средств преступления.

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Фото: Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро