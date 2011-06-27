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Арестован мужчина, попытавшийся облить краской памятник в Купчино
Сегодня, 20:29
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Арестован мужчина, попытавшийся облить краской памятник в Купчино

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Подсудимый признал вину и пояснил, что всех обстоятельств не помнит, в тот день он распивал водку с товарищем.

Районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину, который попытался облить краской памятник в Купчино. В отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. 

Днем 25 апреля нетрезвый злоумышленник, находясь на проспекте Славы, кричал и выражался грубой нецензурной бранью, а также хватался за форму должностных лиц. Правонарушитель и его знакомый были задержаны в сквере 3-й Фрунзенской дивизии. На их одежде зафиксировали следы белой краски. 

Подсудимый признал вину и пояснил, что всех обстоятельств не помнит, в тот день он распивал водку с товарищем. В настоящее время мужчина не работает, поскольку не так давно вернулся с СВО. При этом соответствующих документов у него нет. 

Суд назначил наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет мужчина, который сбросил с балкона дома на Художников две гранаты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: купчино, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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