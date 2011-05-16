Петербуржца арестовали в Стамбуле после фото в метро

Мужчине вменили ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Петербуржца отправили за решетку после фото в метрополитене Стамбула. В кадр попала местная жительница, что нарушает законодательство Турции.

По информации "Фонтанки", 6 сентября пара из Северной столицы уже отправлялась домой. По пути в аэропорт петербуржец сфотографировал надпись на стекле в подземке со словами: "Места для пожилых и инвалидов". На снимок "уголком лица попала сидящая женщина с закрытыми глазами". Это заметил мужчина, который "пришел в ярость". Он начал кричать, и это подхватили другие пассажиры. Так, фотограф и его супруга остались без паспортов и телефона.

Всех участников конфликта доставили в отделение полиции в районе Малтепе. Удаленный кадр восстановили, а пассажирка написала заявление о сексуальном домогательстве. Мужчине вменили ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).

С Генеральным консульством РФ в Турецкой Республике женщина уже связывалась, и ей пообещали, что 26 сентября к супругу направят сотрудника из консульства и дадут контакт турецкого адвоката.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)