Главе штаба Навального в Петербурге дали еще 10 суток ареста

Ранее активистка провела под стражей 5 суток.

Координатору штаба Навального в Петербурге Ирине Фатьяновой назначили еще 10 суток ареста. Об этом сообщили в штабе политика в Северной столице в социальных сетях.

Ранее активистке назначили 6 суток ареста за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Завтра она должна была выйти на свободу, но, по словам Ирины Фатьяновой, ее еще раз осудили за тот же несогласованный митинг 23 января.

Ранее 7 суток ареста также дали депутату МО "Владимирский" Денису Луговскому.

Фото: ВКонтакте / vk.com/teamnavalny_spb