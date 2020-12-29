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Главу штаба Навального в Петербурге арестовали на 6 суток
Сегодня, 16:16
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nadezhda_sib

Главу штаба Навального в Петербурге арестовали на 6 суток

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Накануне на девушку составили протокол в отделе полиции №1 на улице Якубовича.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности координатора Штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову и депутата МО "Владимирский" Денису Луговского. Об этом 24-го января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Активистов признали виновными по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Луговскому назначили 7 суток административного ареста, Фатьяновой — 6 суток. Она поблагодарила своих друзей за то, что они привезли ей в отдел полиции одеяла, подушку и кроссворды. 

Ранее суд вынес приговор первому участнику митингов в Петербурге. Подсудимому назначили штраф. 

Фото: Facebook / Ирина Фатьянова 

Теги: арест, ирина фатьянова, штаб навального в петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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