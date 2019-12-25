Бывший глава администрации Кировского района Ленобласти арестован

Экс-чиновник являлся соучастником в распространении ложной информации о сенаторе Дмитрии Василенко и депутате парламента Михаиле Коломыцеве.

Петербургский городской суд заключил под стражу экс-главу администрации Кировского района Ленобласти Юрия Фауста.

По данным 78.ru, бывший чиновник являлся соучастником в распространении ложной информации о сенаторе Дмитрии Василенко и депутате парламента Михаиле Коломыцеве. Для того, чтобы публикации стали более убедительными, злоумышленниками была создана фейковая страница местного депутата Владимира Номерова. С ним у одного из потерпевших произошел конфликт из-за власти в Шлиссельбурге.

Изначально Юрию Фаусту избрали запрет определенных действий, однако, рассмотрев апелляционную жалобу, суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на арест. Детали произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV