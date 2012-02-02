Бывший глава Кировского района Юрий Фауст оштрафован на 50 тыс. рублей

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего главы администрации Кировского района Юрия Фауста. Ему вменили ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 35 и ч. 5 ст. 128.1 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 23 марта.

В 2023 году фигурант опубликовал в интернете от имени депутатов Владимира Номерова, Михаила Коломыцева и сенатора Дмитрия Василенко ложные сведения о совершении мошеннических преступлений и даче взятки. Обвиняемый вступил в сговор с тремя знакомыми: один из них сделал фейковые посты во "ВКонтакте" за 3 тыс. рублей. Потерпевшие узнали об этом спустя время и восприняли информацию как порочащую честь и достоинство.

Фауст вину не признал, однако извинился перед Номеровым, Коломыцевым и Василенко. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. С учетом содержания подсудимого под стражей и домашним арестом, сумму уменьшили до 50 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей за оскорбление жены в Петербурге.

