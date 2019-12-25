Аренда жилья в Петербурге за год подешевела на 10%

Лидером антирейтинга стал Кронштадтский район, где арендные ставки рухнули на 26,7%, опустившись до отметки в 30,4 тыс. рублей в месяц.

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Северной столице снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные "Циан.Аналитики". Лидером антирейтинга стал Кронштадтский район, где арендные ставки рухнули на 26,7%, опустившись до отметки в 30,4 тыс. рублей в месяц. На втором месте оказался Петроградский район со снижением цен на 18,7% (до 92,7 тыс. рублей), а замыкает тройку Выборгский район (-12,7%, до 42,1 тыс. рублей).

В зависимости от количества комнат ситуация на начало сентября выглядит следующим образом: студии – 36,9 тыс. рублей в месяц (-11%), однокомнатные квартиры – 45,5 тыс. рублей (-10%), двухкомнатные квартиры – 69,4 тыс. рублей (-10%), трёхкомнатные квартиры – 99,4 тыс. рублей (-9%).

При этом аналитики отмечают краткосрочный сезонный рост. За последние три месяца средние ставки отыграли около 7%. Однако этот всплеск оказался гораздо слабее показателей предыдущих лет: летом 2025 года аренда дорожала на 13%, а в 2024 и 2023 годах – более чем на 20%. Тренд на удешевление аренды сформировался еще в четвертом квартале 2025 года и сохранился в текущем году. Спрос на жилье сейчас превышает летние показатели на 15–20%, но все еще остается ниже прошлогодних значений на 5–7%.

Как пояснил главный аналитик "Циана" Алексей Попов, из-за общего спада на рынке недвижимости часть собственников отказалась индексировать цены. Среди других причин снижения он назвал замедление темпов роста зарплат, эффект высокой базы после аномально дорогих прошлых лет и резкое увеличение предложения. В настоящий момент на платформе выставлено около 9,1 тысячи объектов, что на 72% больше, чем год назад.

Ранее мы сообщили о том, что продажи новых авто в Петербурге выросли на 6% с начала года.

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