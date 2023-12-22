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Частную арену для киберсоревнований намерены построить в Южном
Вчера, 23:56
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Частную арену для киберсоревнований намерены построить в Южном

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Эскизный проект объекта намерены представить уже в июле 2024 года.

АО "ИТМО Хайпарк" планирует построить частную арену для киберсоревнований в городе-спутнике "Южный" Пушкинского района Петербурга. Об этом заявил руководитель проектов компании Михаил Мастин изданию "Ведомости Северо-Запад"

Эскизный проект объекта намерены представить уже в июле 2024 года. Арену будут использовать для соревнований по киберспорту федерального уровня и международных спортивных проектов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Помимо киберарены объект включит спортивно-цифровые площадки, конгрессно-выставочное пространство, центр реабилитации для граждан с ограниченными возможностями и ветеранов войн. Известно, что инвестиции в проект будут частными и составят "миллиарды рублей". 

Ранее мы рассказывали о том, что для научного центра "ИТМО Хайпарк" построят транспортный выход на Киевское шоссе.

Фото: pxhere

Теги: итмо хайпарк, киберспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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