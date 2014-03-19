Для научного центра "ИТМО Хайпарк" построят транспортный выход на Киевское шоссе

Общая протяженность реконструированного участка составит 700 метров.

Смольный одобрил проект реконструкции участка Киевского шоссе от транспортной развязки на Кондакопшино до административных границ Петербурга. Мера необходима для улучшения транспортной доступности будущего кампуса научно-технического центра "ИТМО Хайпарк". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 13 ноября.

Общая протяженность реконструированного участка составит 700 метров. Оборудуют шесть полос движения с разделительной полосой, тротуары шириной 4,5 метра, велодорожку и остановки общественного транспорта.

В августе этого года заложили первый камень в фундамент масштабной застройки. Губернатор Александр Беглов отметил, что вопросы транспортной доступности объекта внесены в новый Генплан. Подъезды к Киевскому шоссе, как и строительство "ИТМО Хайпарка", возведут за счет инвестора.

Ранее мы рассказывали о том, что на участках Горского и Левашовского шоссе модернизировали систему освещения.

Фото: "ИТМО Хайпарк"