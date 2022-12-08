На участках Горского и Левашовского шоссе модернизировали систему освещения

Теперь безопасность на двух участках значительно повысится.

В Курортном и Выборгском районах Петербурга модернизирована система освещения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 10 ноября.

Речь идет о "темных" участках Горского и Левашовского шоссе. Вдоль первого из них на 1,8 км установили 65 светодиодных светильников на 63 опорах. Проложена кабельная линия протяженностью 124 м и смонтировано 4932 м воздушной линии электропередачи.

На Левашовском шоссе на участке протяженностью 5,6 км появились 189 светодиодных светильников на 187 опорах. Смонтировано 13 км воздушной линии.

Безопасность на двух участках, которые граничат с ЗСД и часто загружены, повысило ГКУ "Управление заказчика".

Ранее на Piter.TV: на ЗСД обновили систему освещения.

Фото: комитет по энергетике Петербурга