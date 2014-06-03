Апрельский снегопад накрыл Санкт-Петербург

При этом в Северной столице солнечно.

Несмотря на календарную весну, в Северной столице сегодня выпал снег. Яркие кадры необычного для этого времени года явления опубликовали подписчики Telegram-канала "Наш Приморский район".

На видео заметно, как снежные хлопья покрывают улицы города. Особенно интенсивным снегопад был в Приморском районе, где снег лежал плотным слоем на машинах и газонах.

По данным Гидрометцентра, такие осадки связаны с приходом холодного атмосферного фронта. Температура воздуха опустилась до +1°C, что и вызвало снег вместо традиционного для конца апреля дождя.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург побил температурный рекорд 19 апреля.

Видео: Telegram / "Наш Приморский район"