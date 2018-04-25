ККИ освободил 100 квадратов территории Апркасина двора от незаконной торговли

На территории объекта культурного наследия «Апраксин двор» проводятся работы по освобождению земельных участков от незаконных торговых объектов.

В Апраксином дворе в Санкт-Петербурге начались работы по освобождению земельных участков от незаконных торговых объектов. Общая площадь освобождаемой территории составляет более 100 квадратных метров, на которых было обнаружено 14 самовольных торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провел обследование территории и выдал землепользователям уведомления о необходимости добровольного освобождения земли. Однако, требование не было выполнено, и сотрудники ККИ и Центра повышения эффективности использования государственного имущества начали принудительный демонтаж торговых объектов.

Ранее сообщалось, что ККИ освободил 53 помещения, находившихся в незаконном пользовании.

Видео: комитет по контрою за имуществом