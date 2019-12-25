ККИ освободил 53 помещения, находившихся в незаконном пользовании

Более 50-ти объектов нежилого фонда освобождено от незаконного использования.

С начала сентября комитету по контрою за имуществом удалось освободить 53 помещения, находившихся в незаконном пользовании. Общая площадь этих помещений составила около 4,6 тысяч квадратных метров. Большинство мероприятий проведено на территории Центрального и Адмиралтейского районов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Пользователи половины объектов покинули их в добровольном порядке по требованию ККИ, остальные были освобождены от имущества и оставленного мусора в принудительном порядке. Сотрудники ККИ работали совместно с подведомственным учреждением СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ).

Организация проводит регулярные проверки объектов, находящихся в собственности города, и принимает меры по освобождению незаконно занятых помещений.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе прошел рейд по ликвидации незаконной уличной торговли.

Фото: Комитет по контролю за имуществом