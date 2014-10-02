В Выборгском районе прошел рейд по ликвидации незаконной уличной торговли

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) организовали профилактические мероприятия, направленные на предотвращение незаконной уличной торговли в Выборгском районе Петербурга.

В минувшие выходные, рейдовые группы ККИ и ЦПЭИГИ активно действовали, проверяя территории возле станций метро "Проспект Просвещения", "Озерки", "Удельная" и "Лесная". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В случае обнаружения незаконных прилавков, сотрудники ККИ и ЦПЭИГИ немедленно принимали меры по их ликвидации, а земельные участки возвращались в надлежащее состояние. Важно отметить, что продавцам, предлагавшим продукцию, выращенную на собственных огородах, было разъяснено, что в городе им предоставляются специальные места для реализации сельскохозяйственной продукции, и был предоставлен перечень таких территорий.

На основе анализа обращений граждан и в связи с успехом предпринятых мер, руководство ККИ приняло решение о дополнительном усилении борьбы с незаконной уличной торговлей.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга провела миграционный рейд на крупном вещевом рынке.

Видео: Комитет по контрою за имуществом Петербурга