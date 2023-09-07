Полиция Петербурга провела миграционный рейд на крупном вещевом рынке

В результате 56 человек получили повестки для явки в военные комиссариаты и постановки на воинский учет.

Полиция провела миграционный рейд на крупном вещевом рынке. Полсотни иностранцев, уже имеющих гражданство РФ, получили повестки для явки в военкоматы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В этот раз объектом проверки стал известный вещевой рынок на юго-западе города, торговцы которого периодически попадают в поле зрения уголовного розыска в связи со скупкой краденого. В общей сложности проверке подверглись около 400 граждан, три четверти из которых оказались иностранцами. Большинство мигрантов находились в Петербурге легально, лишь у 32 иностранных граждан были выявлены нарушения миграционного законодательства, их доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Также среди проверенных оказались мигранты, которые ранее уже получили гражданство России. Их проверяли с участием представителей районного военкомата. В результате 56 человек получили повестки для явки в военные комиссариаты и постановки на воинский учет.

В августе во Всеволожском районе во время рейда выявили две "резиновые" квартиры и около 200 нелегалов.

Фото и видео: МВД