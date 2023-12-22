В продуктовом магазине на Таллинском шоссе нашли антироссийскую листовку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В продуктовом магазине одной из торговых сетей на Таллинском шоссе женщина нашла антироссийскую листовку. Об этом пишет "Фонтанка" 7 января.

Вечером 5 января петербурженка отправилась в магазин за продуктами. Уже дома она нашла сложенную салфетку, на которой были написаны строчки из прославляющей Степана Бандеру песни. В конце послания находилось поздравление с Новым годом.

Женщина с находкой пришла в службу безопасности магазина. Правоохранители изъяли салфетку и начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Ранее мы рассказывали о том, что полиция пришла в магазин на проспекте Ветеранов из-за песни Верки Сердючки.

Фото: Piter.TV