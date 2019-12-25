Антитеррористические меры на транспорте усилят в Петербурге

Будут приняты профилактические меры по противодействию терроризму для защиты критической инфраструктуры и мест массового скопления людей.

Власти Петербурга предприняли шаги для усиления безопасности на транспорте и борьбы с террористической идеологией. Губернатор Александр Беглов сообщил об этом на совещании в Смольном.

В городе сохраняется стабильная и контролируемая обстановка. Не допущено массовых беспорядков и этнических конфликтов. Петербург успешно организует мероприятия различного масштаба, в том числе с участием президента, и способен обеспечить высокий уровень безопасности.

Однако ситуация имеет тенденцию к ухудшению, включая теракты на транспорте, энергетических и промышленных объектах. Беглов поручил усилить профилактические меры по противодействию терроризму и принять дополнительные меры для защиты критической инфраструктуры и мест массового скопления людей.

Ранее мы сообщили о том, что трамвай №3 будет курсировать по измененному маршруту из-за ремонта на Троицком мосту.

Фото: Piter.TV