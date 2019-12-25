Трамвай №3 будет курсировать по измененному маршруту из-за ремонта на Троицком мосту

С 25 февраля пассажиры могут воспользоваться новой остановкой "Улица Пестеля", расположенной на Литейном проспекте возле дома №21.

В Петербурге из-за ремонтных работ на Троицком мосту маршрут трамвая №3 временно изменился. С 25 февраля пассажиры могут воспользоваться новой остановкой "Улица Пестеля", расположенной на Литейном проспекте возле дома №21. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

Теперь трамвай №3 следует по следующему маршруту: от площади Репина по обычному маршруту до пересечения с улицей Инженерной, далее по улицам Инженерной, Белинского, Литейный проспект, Литейный мост, улица Академика Лебедева, Лесной проспект, Гренадерская улица, Большой Сампсониевский проспект, улица Смолячкова и снова возвращается на Лесной проспект до конечной остановки "Станция метро Выборгская".

Ранее мы сообщили о том, что штраф безбилетникам в общественном транспорте могут увеличить в Петербурге.

Фото: Piter.TV