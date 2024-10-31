В Ленобласти среди цыган прошел антинаркотический рейд

В отделы полиции доставили более 50 мужчин.

В Гатчинском районе полицейские провели масштабный антинаркотический рейд с цыганским акцентом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оперативно-профилактические мероприятия по линии противодействия незаконному обороту наркотиков состоялись в ночь на 30 октября. Проверке подверглись несколько населенных пунктов.

Выбор правоохранителей был не случаен: обыски провели в местах компактного проживания цыган, одним из видов криминального бизнеса которых традиционно считается изготовление и продажа запрещенных веществ. А основанием для мероприятий стали несколько уголовных дел, расследуемых специализированным антинаркотическим следственным подразделением полицейского Главка.

В полицейском рейде задействовали сотрудников различных подразделений: оперативников, кинологов, экспертов, патрульно-постовую службу. Содействие им оказывали росгвардейцы. В общей сложности провели несколько десятков обысков.

Результат ждал в деревне Новосиверская. В частном доме цыганской семьи нашли специализированное оборудование, которое используется при изготовлении синтетических наркотиков, и несколько килограммов неизвестного вещества. Все это направлено на экспертизу.

Помимо этого, в ходе проведенных обысков полицейские изъяли 15 млн рублей и незарегистрированное оружие: два травматических пистолета и охотничье ружье. В отделы полиции для разбирательства и проверки на причастность к преступлениям и правонарушениям доставили более 50 мужчин. Все они прошли процедуру дактилоскопирования и ДНК-тестирования.

Специалисты мобильной лаборатории полицейского Управления по контролю за оборотом наркотиков проверили доставленных на употребление запрещенных веществ. Заодно работники военокоматов вручили доставленным уведомления о постановке на воинский учет. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Кроме того, в рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции проверяли транспорт местного населения. В результате выявили 15 автомобилей с подозрением на подделку номерных агрегатов. Машины изъяли и поместили на спецстоянку для проведения экспертизы.

Ранее на Piter.TV: в СНТ неподалеку от Пулково выявили более 30 незаконных мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти