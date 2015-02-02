С 13 по 24 октября в Петербурге и Ленобласти состоится антинаркотическая акция

Мероприятие направлено на привлечение жителей к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

В Петербурге и Ленобласти в период с 13 по 24 октября будет проводиться второй этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Мероприятие направлено на привлечение жителей к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также сбор и проверку значимой информации, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Вы можете сообщить о фактах нарушения законодательства по номеру телефона, выделенный на период проведения акции: +7 (812) 573-79-96.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти