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В центре Петербурга опечатали два заведения после рейда Смольного
Сегодня, 10:48
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В центре Петербурга опечатали два заведения после рейда Смольного

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Всего было проверено 5 мест общественного питания.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили, как соблюдаются антиковидные требования в ресторанах и барах Центрального района. Рейд прошел в ночь с пятницы на субботу, сообщила пресс-служба ведомства.

Из пяти проверенных объектов нарушения обнаружили в двух. В баре на Некрасова персонал работал без масок, отсутствовал QR-код по фактическому адресу, не было разметки для дистанцирования. В клубе на Конюшенной площади не соблюдались те же требования, кроме того, посетители курили кальян, что на данный момент запрещено. В заведении обнаружили три баллона с неизвестной смесью. 

Деятельность клуба и бара приостановили, помещения опечатали. 

Также в мероприятии участвовали сотрудники полиции, Роспотребнадзора, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция провела рейд в двух этнических кафе Красногвардейского района. 

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: антиковидные требования, заведения, рейд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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