В центре Петербурга опечатали два заведения после рейда Смольного

Всего было проверено 5 мест общественного питания.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили, как соблюдаются антиковидные требования в ресторанах и барах Центрального района. Рейд прошел в ночь с пятницы на субботу, сообщила пресс-служба ведомства.

Из пяти проверенных объектов нарушения обнаружили в двух. В баре на Некрасова персонал работал без масок, отсутствовал QR-код по фактическому адресу, не было разметки для дистанцирования. В клубе на Конюшенной площади не соблюдались те же требования, кроме того, посетители курили кальян, что на данный момент запрещено. В заведении обнаружили три баллона с неизвестной смесью.

Деятельность клуба и бара приостановили, помещения опечатали.

Также в мероприятии участвовали сотрудники полиции, Роспотребнадзора, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция провела рейд в двух этнических кафе Красногвардейского района.

Фото: пресс-служба ККИ