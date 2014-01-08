Полиция провела рейд в двух этнических кафе Красногвардейского района

Среди посетителей оказалось 30 нарушителей миграционного законодательства.

Полиция Красногвардейского района совместно с сотрудниками Росгвардии проверила два кафе — на проспекте Энергетиков и проспекте Косыгина. В августе там произошли конфликты между иностранными гражданами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В результате рейда правоохранители выявили многочисленные нарушения правил реализации алкогольной продукции. 30 посетителей кафе нелегально находились в России, их привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Полиция будет ходатайствовать о выдворении нарушителей.

Конфликт в заведении на Энергетиков, 26 произошел 21 августа. 40-летний мужчина получил тяжелые травмы. 29-летнего подозреваемого задержали.

Драка в кафе на Косыгина, 30 случилась 30-го августа. После оказания медпопощи троих участников конфликта отпустили их больницы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО