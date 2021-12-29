Три заведения нарушали антиковидные меры в Петербурге

В городской администрации отметили, что почти все предприниматели соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.

Сотрудники Смольного проверили соблюдение антиковидных требований в 36 организациях за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Рейд прошел в магазинах, кафе и ресторанах, предприятиях сферы услуг. Нарушения были выявлены только в трех.

В двух магазинах у сотрудников не было QR-кода и СИЗов, отсутствовали журналы термометрии и разметка для дистанцирования посетителей. В нарушение требований антиковидного законодательства после 23.00 работал ночной клуб на Большой Конюшенной улице. говорится в официальном сообщении.

Штраф составит до 300 тысяч рублей. Напомним, со 2 января вход в магазины и кафе осуществляется только по QR-коду.

Фото: администрация Петербурга