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Три заведения нарушали антиковидные меры в Петербурге
Сегодня, 18:49
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Три заведения нарушали антиковидные меры в Петербурге

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В городской администрации отметили, что почти все предприниматели соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.

Сотрудники Смольного проверили соблюдение антиковидных требований в 36 организациях за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Рейд прошел в магазинах, кафе и ресторанах, предприятиях сферы услуг. Нарушения были выявлены только в трех. 

В двух магазинах у сотрудников не было QR-кода и СИЗов, отсутствовали журналы термометрии и разметка для дистанцирования посетителей. В нарушение требований антиковидного законодательства после 23.00 работал ночной клуб на Большой Конюшенной улице. 

говорится в официальном сообщении.

Штраф составит до 300 тысяч рублей. Напомним, со 2 января вход в магазины и кафе осуществляется только по QR-коду

Фото: администрация Петербурга

Теги: qr код, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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