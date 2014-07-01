Фиктивный брак гражданина одной из стран Африки с петербурженкой аннулирован

Местная жительница пояснила в прокуратуре, что она не знакома с супругом и совместный быт с ним никогда не вела.

Прокуратура Красносельского района Петербурга инициировала аннулирование разрешения на временное проживание иностранца из-за фиктивного брака. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, 21 января 2022 года между горожанкой и гражданином одной из стран Африки был заключен брак. Местная жительница пояснила в прокуратуре, что она не знакома с супругом и совместный быт с ним никогда не вела. За неделю до подачи заявления в ЗАГС женщина потеряла паспорт, а в день бракосочетания новый еще не оформила.

Согласно проверке прокуратуры, семейные узы зарегистрированы на основании утерянного паспорта. Брак заключен фиктивно для того, чтобы иностранец получил разрешение на временное проживание на территории РФ.

Прокурор Красносельского района Петербурга направил в суд исковое заявление о признании заключенного брака недействительным, требования удовлетворили в полном объеме.

После вступления в силу решения суда прокуратура района направила в органы внутренних дел информацию о необходимости инициировать процедуру аннулирования разрешения на временное проживание. В настоящее время органами внутренних дел РВП гражданина одной из стран Африки аннулировано, ему также отказано в выдаче вида на жительство на территории РФ. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что по требованию прокуратуры аннулировали фиктивный брак петербуржца с мигранткой.

Фото: Piter.TV