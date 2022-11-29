В Анненкирхе рассказали о будущем рождественской ярмарки

Пастор Анненкирхе Евгений Раскатов рассказал о том, будет ли в 2022 году рождественская ярмарка.

понятно, что провести ярмарку совершенно точно не получится внутри помещения. Это связано с городскими условиями, сложившимися из-за пандемии коронавирусной инфекции и далее. Однако у церкви есть проекты, которые позволяют организовать рождественское событие где-то вокруг Анненкирхе. В этих начинаниях представителям религиозного учреждения помогли учащиеся петербургского государственного художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

Хотя надо сказать, что мы очень хорошо посотрудничали. В рамках студенческих работ нам представителе целях, не знаю, 15 вариантов или 10, я не помню, как здесь можно сделать ярмарку. Но мы просто их уже не успеваем воплотить. В этом году как-то не получилось. Пастор Евгений Раскатов, настоятель евангелическо-лютеранской церкви святой Анны Анненкирхе

Пастор добавил, что ему лично также хочется, чтобы ярмарка продолжалась проводиться, так как она является одним из атрибутов рождественской атмосферы. Евгений Раскатов считает, что мероприятие должно быть не только про товары, хотя этот пункт он также считает важным, говоря об обмене сувенирами и подарками.

Почему в Анненкирхе приходят на Рождество? потому что у нас немножко Рождество как в кино. Все мы воспитаны Голливудом, все мы привыкли к западному Рождеству. И мы хотим сделать так, чтобы было Рождество как в кино. Пастор Евгений Раскатов, настоятель евангелическо-лютеранской церкви святой Анны Анненкирхе

Реставрацией Анненкирхе займётся главный архитектор Москвы.

Фото и видео: Piter.tv