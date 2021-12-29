Родителей детского сада №22 попросили заполнить анкету после публикации Piter.TV о сборе денег

Руководство учреждения хочет выяснить, кто и когда собирал у них деньги. При этом собеседники Piter.TV предполагают, что это происходило не без участия заведующей.

Родителям воспитанников детского сада №22 Адмиралтейского района выдали анкеты после публикации Piter.TV о том, что у них собирают средства на санитарно-хозяйственные средства и праздники. Подобный опросник получили родители как минимум одной (старшей) группы.

Родителей просят поделиться информацией о том, кто и когда собирал у них деньги. Родственники детей переживают за то, что потом эти средства могут запросить с воспитателей. По нашим данным, на днях уйти из детского сада решил еще один сотрудник. Воспитатель решил перейти в другое дошкольное учреждение.

Детский сад №22 находится на Псковской улице, 22 А, и Дровяном переулке, 6А. В нем работает 7 групп.

Фото: ГБДОУ №22 Адмиралтейского района