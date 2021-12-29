Петербургские родители заподозрили заведующую детского сада №22 в навязывании платных услуг

Несколько лет подряд, по словам родителей, заведующая настаивала на приглашении аниматоров для проведения праздников. В ином случае она грозилась оставить детей без Деда Мороза и Снегурочки.

Родители воспитанников детского сада №22 Адмиралтейского района недовольны периодическими сборами средств, которые преподносятся в качестве пожертвований. Инициативная группа обращалась в комитет по образованию и прокуратуру, но проверка первого ведомства не показала почти никаких нарушений. Родители уверены: в детском саду происходит что-то странное, но доказать это сложно. В качестве аргументов — лишь пару скринов и их собственные слова. Петербуржцы подробно рассказали о ситуации Piter.TV.

Родители утверждают (Piter.TV пообещался с тремя), что проблемы начались несколько лет назад с приходом новой заведующей — Натальи Богачевой. По словам одного из отцов ребенка из старшей группы (назовем его Анатолий, имя изменено), в 2019, 2020 и 2021 году их просили приносить в детский сад хозяйственные принадлежности — средство для мытья посуды, детское мыло, хозяйственные салфетки и другие товары. Речь идет о площадке детского сада на Псковской улице. В текущем учебном году родители получили список, хотя все товары должны закупаться на бюджетные средства.

Как детский сад может существовать без вот этих средств гигиены? Никак он не может существовать. И нам ставят такой ультиматум: если вы не приобретаете, то тогда ваши дети будут ходить грязными, неумытыми, сидеть на грязных унитазах и есть из грязной посуды. Анатолий, папа ребенка из старшей группы.

Наличие подобного списка подтвердили еще два родителя. Недавно их попросили написать "задним числом" договор о пожертвовании — такая форма помощи учреждениям разрешена.

Сейчас это пытаются выставить таким образом, как будто воспитатели сами попросили родителей и вовремя не оформили договор добровольного пожертвования. А заведующая якобы не была в курсе. Анатолий.

Мама другого ребенка из старшей группы (далее — Марина, однако имя изменено) сказала о том, что она список не получала, но на родительских собраниях говорилось о том, что детскому саду нужны влажные салфетки и туалетная бумага. Во всех ситуациях, когда возникают какие-то вопросы, руководство сразу же начинает "заметать следы", сказала Марина.

На момент проверки комитета по образованию все необходимые средства были в наличии. В 2020 году на борьбу с коронавирусом детскому саду выделили 95 тысяч рублей, в 2021 — около 40 тысяч. При этом в комитете отметили, что сбор средств с родителей подтвердился. В связи с этим администрация Адмиралтейского района должна будет привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, а заведующая — усилить контроль за педагогическими работниками.

Родители предполагают, что детскому саду может не хватать выделяемого финансирования, однако в этом случае, они считают, стоило бы честно рассказать им о положении дел и далее обратиться в вышестоящие инстанции. В личном разговоре заведующая якобы признавала, что средств действительно недостаточно, так как часть денег брошена на борьбу с COVID-19. При этом писать письма в комитет по образованию с участием родителей руководство детского сада отказалось.

Сейчас нам дают договора на благотворительность, якобы мы благотворительностью занимаемся. Если благотворительность — не выдавайте тогда нам списком. Скажите просто — "Купите нам"". Прямо, как есть. мама ребенка из средней группы.

Piter.TV связался с заведующей детского сада №22 Натальей Богачевой. Она сообщила, что в детском саду все есть, и она готова это показать. Женщина утверждает, что никаких средств с родителей не собирала. Тем более, только прошла проверка комитета по образованию. Причиной конфликта со стороны родителей может быть личная неприязнь, считает заведующая.

Среди претензий родителей не только сбор на санитарно-хозяйственные средства, но и, как они рассказали, навязывание услуг Деда Мороза и Снегурочки. В 2019 году, когда ребенок одного из собеседников Piter.TV был в другой группе, от услуги удалось "отбиться" — организацией подобных мероприятий занимался один из родителей воспитанников детского сада, он и проводил праздник. В 2020 году Дедом Морозом был физрук. Как было в других группах — неизвестно.

Марина рассказала ситуацию, которая произошла 2 года назад. Тогда заведующая сообщила родителям, что стороннего человека для участия в празднике приглашать нельзя. Поэтому есть выбор: либо привлечь кого-то из садика, либо провести праздник без Деда Мороза. Родители выбрали первый вариант, так как среди них был профессиональный актер. Позже заведующая предложила все-таки пригласить артиста, хотя, по ее же словам, это было незаконным. Несмотря на то, что решение было принято, среди родителей 4 раза проводили опрос. В итоге родители все-таки настояли на своем. Зачем платить деньги за чье-то выступление, если один из родителей и так проводит подобные мероприятия — непонятно. В одну из Маслениц дети вовсе остались в группе, так как кто-то из родителей не захотел платить за праздник. Когда решили согласиться, "было уже поздно".

В этом году заведующая вновь предложила на Новый год пригласить человека со стороны за 6 тысяч рублей с группы. Тем, кто не соглашался на платного "дедушку", сказали, что тогда дети останутся без праздника. В итоге родители старшей группы все же скинулись, но услугу оказали некачественно. Из-за санитарно-эпидемиологической ситуации родители не смогли побывать на празднике и попросили, чтобы для их детей организовали фотосессию. Тех снимков, которые ожидали увидеть взрослые, им не смогли сделать. В качестве альтернативы в детском саду предложили сделать фото с переодетым охранником. Родителей такой вариант не устроил. После этого всем вернули деньги.

По словам Анатолия, 6 тысяч из своего кармана пришлось отдать воспитателям, хотя они здесь ни при чем. Информацию родители узнали из письма комитета по образованию. Из официального ответа следует, что приглашение актера было инициативой воспитателей. Родители сомневаются, что воспитатели были готовы отдать такую сумму по собственному желанию. Предполагается, что на них могли оказать давление. Не исключено, что такое происходит и в других ситуациях, так как из детского сада периодически уходят кадры. Так как воспитатели боятся лишиться своего места, они не обращаются в комитет, считают родители. Хотя именно их показания могли бы дать ход делу.

Сваливают вину на воспитателей, воспитатели просто уходят, не выдеживая гнет заведующей. Дети от этого страдают, потому что для них смена воспитателя — это эмоциональная травма. Марина, мама ребенка из старшей группы.

Родители средней группы платить за Деда Мороза в этом году не стали и попросили заведующую предоставить документы. Тогда им сказали, что артист будет подарком, и сдавать деньги будет не надо.

Несмотря на то, что в большинстве случаев собеседникам Piter.TV удавалось в итоге деньги на праздники не сдавать, они знают, что так было не во всех группах: не все хотят разбираться в ситуации. Родители надеются, что им все же удастся наладить честный диалог с заведующей детского сада.

Прокуратура свой вердикт пока не вынесла.

Фото: ГБДОУ №22 Адмиралтейского района