В Петербурге могут открыть круглосуточные группы в детсадах

Власти города обсуждают новые меры поддержки одиноких родителей, включая организацию круглосуточного пребывания детей в дошкольных учреждениях. Технически такая возможность уже предусмотрена, но массового спроса на этот формат пока нет.

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность создания круглосуточных групп в детских садах. Как сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский, инициатива обсуждается в рамках дополнительных мер поддержки одиноких родителей, которым необходима не только финансовая помощь, но и реальные возможности для совмещения работы и воспитания детей.

Бельский отметил, что в городе уже действует развитая система дошкольного образования для самых маленьких. В настоящее время работают почти 2,5 тысячи групп для детей до трёх лет, которые посещают более 43 тысяч малышей. В 2026–2027 учебном году планируется открыть ещё 83 ясельные группы.

Что касается круглосуточного формата, то, по словам спикера парламента, техническая возможность для его организации в Петербурге уже существует. Однако на данный момент массового запроса со стороны родителей на такой режим работы не зафиксировано. Вместе с тем власти готовы оперативно реагировать на рост потребности, если она появится в будущем.

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Фото: Piter.TV