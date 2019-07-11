В Амурской области женщина едва не убила мужа из-за разбитой банки компота

Женщину суд отправил на 6 лет в колонию.

В Амурской области суд отправил женщину на 6 лет в колонию за попытку убийства мужа.

По версии следствия и суда, в сентябре 2018 года между женой и пьяным мужем возник скандал из-за разбитой банки компота супругом. Женщина схватила сковородку и ударила мужа по голове. Затем замахнулась еще раз, но мужчина увернулся. Тогда женщина схватила нож и нанесла им несколько ран мужу.

Мужчина выбежал и закрыл дверь. Женщина продолжала наносить удары по двери. Напуганный мужчина попросил сына вызвать полицию. После чего женщина успокоилась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летней жительницы села Екатеринославка. Приговором Октябрьского районного суда от 10 июля 2019 года женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Видео: Piter.TV(архив)