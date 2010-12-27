В Москве уроженец Узбекистана собирался продать 16-летнюю россиянку в сексуальное рабство

Цена "товара" составляла полмиллиона. Девушка не знала, с какой целью ее пригласили в ресторан.

В столичном кафе задержан житель Челябинска, выходец из Узбекистана, за попытку продать 16-летнюю девушку в рабство.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в помещении одного из ресторанов в г. Москве при попытке продажи за 500 000 рублей 16-летней девушки задержан мужчина.

Мужчина через закрытые группы в различных социальных сетях в Интернете находил состоятельных клиентов на территории Российской Федерации и за её пределами для продажи им молодых женщин, в том числе несовершеннолетних, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк

В СМИ сообщают, что подозреваемому в торговле людьми 32 года, он уроженец Узбекистана. Девушка родом из Чувашии. Она не знала, с какой целью ее привели в ресторан. Сейчас жертва находится в больнице, в скором времени ее передадут родителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия направленные на установление фактических обстоятельств совершенного преступления.

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