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19-летняя студентка осталась без ног после ЧП на станции "Волковская"
Сегодня, 15:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

19-летняя студентка осталась без ног после ЧП на станции "Волковская"

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Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте в наушниках.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования 19-летней девушки вблизи железнодорожной станции Волковская. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Около семи часов вечера 15 ноября 19-летняя студентка вблизи железнодорожной станции Волковская переходила железнодорожные пути в неустановленном месте в наушниках перед приближающимся поездом. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако, наезда избежать не удалось.

Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована. Как стало известно из СМИ, девушке ампутировали обе ноги. 

Ранее в Петербурге ещё два человека получили травмы на железнодорожных путях, один из пострадавших скончался. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: железная дорога, поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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