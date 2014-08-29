19-летняя студентка осталась без ног после ЧП на станции "Волковская"

Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте в наушниках.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования 19-летней девушки вблизи железнодорожной станции Волковская. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Около семи часов вечера 15 ноября 19-летняя студентка вблизи железнодорожной станции Волковская переходила железнодорожные пути в неустановленном месте в наушниках перед приближающимся поездом. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако, наезда избежать не удалось.

Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована. Как стало известно из СМИ, девушке ампутировали обе ноги.

Ранее в Петербурге ещё два человека получили травмы на железнодорожных путях, один из пострадавших скончался.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО