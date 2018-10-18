Российские предпенсионеры начали охотно изучать IT-технологии и программирование

Директор академии WorldSkills Россия Светлана Крайчинская рассказала о предпочтениях россиян предпенсионного возраста.

Директор академии WorldSkills Россия Светлана Крайчинская рассказала о предпочтениях россиян предпенсионного возраста. Об этом сообщила "Российская газета".

Предпенсионеры охотнее всего проходят обучение или переобучаются переобучение в сфере IT-технологий и программирования.

Например, те, кто 20-30 лет назад занимался программированием, сейчас проходит переподготовку по современным стандартам. Специалисты по электромонтажу изучают модуль программирования, без которого на современно оборудовании работать нереально. Те, ко обслуживал и ремонтировал автомобили, вынужден изучать модуль компьютерной диагностики. А преподаватели осваивают веб-дизайн.

Петербуржцы предпенсионного возраста смогут бесплатно обратиться к юристам.

Видео: YouTube/ WWLP-22News, pressofAtlanticCity, ConnectEd