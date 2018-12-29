Петербуржцы предпенсионного возраста смогут бесплатно обратиться к юристам

Обратиться к юристам можно будет по вопросам, связанным с нарушением трудового законодательства и по вопросам соцзащиты.

Депутаты Четырбок и Ивченко предложили законопроект, согласно которому люди предпенсионного возраста смогут получить бесплатную юридическую. Обратиться к юристам можно будет по вопросам, связанным с нарушением трудового законодательства и по вопросам соцзащиты. Инициативу принял на рассмотрение комитет по законодательству ЗакСа.

По задумке депутатов, люди, которые выходят на пенсию через 5 лет (предпенсионеры), могут бесплатно обратиться к юристам по следующим вопросам: социальная поддержка, социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты.

После рассмотрения инициативы возможны правки и дополнения.

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