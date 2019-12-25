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В квартире в Приозерском районе обнаружили нарколабораторию
Сегодня, 22:00
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В квартире в Приозерском районе обнаружили нарколабораторию

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Двое местных жителей находятся под стражей.

Полиция задержала двух жителей Приозерского района, которые подозреваются в организации нарколаборатории. По предварительным данным, они производили амфетамин для дальнейшего сбыта. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились утром 25-го февраля в деревне Борисово. Задержанными оказались 36-летний и 41-летний мужчины. Лаборатория находилась у них дома. Там обнаружили и изъяли 43,4 грамма запрещенного вещества. Также в квартире находились химические реактивы, оборудование, лабораторная посуду.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 

Ранее Piter.tv писал о том, что под Петербургом арестовали организаторов оптовой торговли наркотиками. Возбуждены сразу 24 уголовных дела. 

Фото: Piter.tv

Теги: амфетамин, наркотики, сбыт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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