В квартире в Приозерском районе обнаружили нарколабораторию

Двое местных жителей находятся под стражей.

Полиция задержала двух жителей Приозерского района, которые подозреваются в организации нарколаборатории. По предварительным данным, они производили амфетамин для дальнейшего сбыта. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились утром 25-го февраля в деревне Борисово. Задержанными оказались 36-летний и 41-летний мужчины. Лаборатория находилась у них дома. Там обнаружили и изъяли 43,4 грамма запрещенного вещества. Также в квартире находились химические реактивы, оборудование, лабораторная посуду.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Piter.tv писал о том, что под Петербургом арестовали организаторов оптовой торговли наркотиками. Возбуждены сразу 24 уголовных дела.

Фото: Piter.tv