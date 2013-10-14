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Под Петербургом арестовали организаторов оптовой торговли наркотиками
Сегодня, 17:40
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Под Петербургом арестовали организаторов оптовой торговли наркотиками

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Возбуждено сразу 24 уголовных дела. Оба фигуранта арестованы.

В понедельник, 21 февраля, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ленинградской области оперативникам удалось пресечь крупный канал сбыта наркотических средств. Так, изъято более 30 кг запрещенных веществ. 

Прошлом году задержали четверых жителей Сортавалы, которые покупали наркотики в соседнем регионе, а после привозили груз в Карелию, чтобы продать в розницу. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что двое ранее судимых жителей Петербурга продавали наркотики через интернет-магазин. Для хранения товара был арендован дом и склад в Ленобласти. 

Волк отметила, что также были изъяты незарегистрированный пистолет и 500 тысяч рублей. Возбуждено сразу 24 уголовных дела. Подозреваемые задержаны.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, задержание наркоторговцев, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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