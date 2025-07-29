Во Всемирный день тигра Ленинградский зоопарк показал Амадея

Амадею скоро исполнится 16 лет, это солидный возраст для хищников.

Всемирный день тигра отмечается 29 июля, и по случаю в Ленинградском зоопарке показали амурского тигра Амадея.

Несмотря на свои размеры, силу и мощь эти крупные коты уязвимы. Из девяти известных подвидов тигра три уже исчезли, а оставшиеся шесть нуждаются в нашей защите. В России живет амурский тигр, который находится под угрозой исчезновения. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Амадею скоро исполнится 16 лет, это солидный возраст для хищников. Сотрудники отдела "Хищные млекопитающие" регулярно придумывают новое обогащение среды обитания и нестандартную подачу кормов для него. "Игры" стимулируют двигательную активность.

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке у пруда, где плавают птицы, обновили ограду.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка