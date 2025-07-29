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Во Всемирный день тигра Ленинградский зоопарк показал Амадея

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Амадею скоро исполнится 16 лет, это солидный возраст для хищников.

Всемирный день тигра отмечается 29 июля, и по случаю в Ленинградском зоопарке показали амурского тигра Амадея. 

Несмотря на свои размеры, силу и мощь эти крупные коты уязвимы. Из девяти известных подвидов тигра три уже исчезли, а оставшиеся шесть нуждаются в нашей защите. В России живет амурский тигр, который находится под угрозой исчезновения. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Амадею скоро исполнится 16 лет, это солидный возраст для хищников. Сотрудники отдела "Хищные млекопитающие" регулярно придумывают новое обогащение среды обитания и нестандартную подачу кормов для него. "Игры" стимулируют двигательную активность. 

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке у пруда, где плавают птицы, обновили ограду. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, тигр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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