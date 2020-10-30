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Видео: альпака Шарлотка стала выходить на прогулки

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Детенышу всего четвертый месяц.

Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка начала выходить на прогулки при посетителях. В пресс-службе зоопарка рассказали, что для малышки это большой шаг.

Раньше альпака была очень пугливой и не хотела выходить, даже когда на территории никого не было. Шарли уже научилась перепрыгивать через препятствия. Животное гуляет под присмотром, поэтому во время посещения зоопарка вы можете встретить ее в сопровождении кипера.

Посетителей попросили не подходить близко к альпаке, так как она может испугаться. Шарли родилась в мае этого года 

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: альпака, зоопарк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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