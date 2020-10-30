Видео: альпака Шарлотка стала выходить на прогулки

Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка начала выходить на прогулки при посетителях. В пресс-службе зоопарка рассказали, что для малышки это большой шаг.
Раньше альпака была очень пугливой и не хотела выходить, даже когда на территории никого не было. Шарли уже научилась перепрыгивать через препятствия. Животное гуляет под присмотром, поэтому во время посещения зоопарка вы можете встретить ее в сопровождении кипера.
Посетителей попросили не подходить близко к альпаке, так как она может испугаться. Шарли родилась в мае этого года
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все