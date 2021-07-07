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В Ленинградском зоопарке показали маленькую альпаку по имени Шарлотка

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Она родилась 24 мая в зоопарке.

В Ленинградском зоопарке показали новорожденную альпаку Шарлотку (Шарли).

Как пояснили сотрудники зоопарка, у них сложилась традиция давать альпакам "хлебобулочные" имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже это стало традицией.

Работники зоопарка 24 мая в 9:30 заметили, что самочка Сушка рожает детёныша. Шарлотка появилась на свет буквально за 20 минут, а вынашивают потомство альпаки целых 11 месяцев.

Детёныши альпак рождаются довольно самостоятельными: уже через час после рождения Шарлотка делала свои первые шаги.

Шарлотку можно увидеть в вольере, где она бегает вместе с родителями Сушкой и Брецелем.

В начале июня Ленинградский зоопарк показал на видео малыша северного оленя.

Фото и видео: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Теги: альпаки, ленинградский зоопарк
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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