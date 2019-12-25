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В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали альпаку Гренку
Сегодня, 15:54
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В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали альпаку Гренку

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Гренка очень осторожная, как большинство представителей вида.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 9 июня жителям Петербурга показали очаровательную альпаку Гренку.

Мы часто рассказываем вам о нашей альпаке Шарлотке, но давайте не забывать и о других наших альпаках. На фотографиях очаровательная Гренка.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что Гренка очень осторожная, как большинство представителей вида. Кроме того, она общительная и имеет мягкий характер. 

Ранее, 24 мая, альпака Шарлотка отмечала свой День рождения. Ей исполнилось 3 года. Для именинницы был приготовлен торт из морковки, яблок, капусты и одуванчиков. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: альпака, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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