В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали альпаку Гренку

Гренка очень осторожная, как большинство представителей вида.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 9 июня жителям Петербурга показали очаровательную альпаку Гренку.

Мы часто рассказываем вам о нашей альпаке Шарлотке, но давайте не забывать и о других наших альпаках. На фотографиях очаровательная Гренка. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что Гренка очень осторожная, как большинство представителей вида. Кроме того, она общительная и имеет мягкий характер.

Ранее, 24 мая, альпака Шарлотка отмечала свой День рождения. Ей исполнилось 3 года. Для именинницы был приготовлен торт из морковки, яблок, капусты и одуванчиков.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка