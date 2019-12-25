У жителя Выборга за неуплату алиментов изъяли гитары и синтезатор

Местный музыкант задолжал дочери порядка 700 тыс рублей.

Музыкант из города Выборга лишился своих музыкальных инструментов – двух электрогитар и синтезатора – из-за неуплаты алиментов своей несовершеннолетней дочери. За игнорирование законодательства 42-летнему мужчине также пригрозили возбуждением уголовного дела, – рассказали в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Отец обязан был переводить дочке четверть собственных доходов, однако на протяжении долгого времени игнорировал это обязательство. По итогу общая сумма долгов по алиментам у мужчины составляет около 700 тыс рублей. Изъятые у него инструменты пойдут в счет частичного погашения накопившейся задолженности.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец погасил алиментный долг в размере 1,7 млн рублей, чтобы не лишиться кроссовера. Напомнить мужчине о его обязанности пришлось судебным приставам, когда он отдыхал на курорте.

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