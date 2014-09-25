Петербуржец погасил алиментный долг в размере 1,7 млн рублей, чтобы не лишиться кроссовера

Он не перечислял алименты в течение полугода.

Судебные приставы Петроградского района Петербурга петербуржцу о его отцовских обязанностях на почти 2 миллиона рублей. Мужчина заплатил долг, не отрываясь от пляжного отдыха, чтобы сохранить свой оставленный дома внедорожник, рассказали в ГУФССП по г.Санкт-Петербургу.

У приставов находилось производство в отношении 59-летнего отца несовершеннолетней девочки. Согласно решению суда, мужчина должен был ежемесячно выплачивать алименты в размере 300 тысяч рублей. Поначалу он переводил данные суммы на содержание ребенка, однако платежи быстро прекратились, и за полгода образовалась задолженность в размере 1,7 миллиона рублей.

Во время рейда на улицах Петербурга судебные приставы обнаружили припаркованный автомобиль марки Honda Pilot, который принадлежал должнику. При попытке связаться с неплательщиком выяснилось, что он отдыхает на море. Представитель мужчины в течение четырёх часов перечислил всю сумму, чтобы петербуржец не лишился кроссовера.

Текущие алиментные платежи остаются на контроле у судебного пристава.

Ранее приставы взыскали с ещё одного петербуржца долг по алиментам в размере 23 млн рублей.

Фото: ГУФССП по г.Санкт-Петербургу