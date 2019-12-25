До начала работ ворота находились в аварийном состоянии.

На улице Химиков завершилась реставрация "Александровских ворот" в рамках программы "Рубль за метр". Об этом сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Объект находится в аренде ООО "НИИ "Химволокно" с 2019-го года.

Ворота были построены в 1805 году по проекту архитектора Фёдора Демерцова. Из всех сооружений архитектора на территории бывшего Охтинского порохового завода сохранились только они и церковь Александра Невского. Исследователи считают, что ворота были построены специально для визита императора Александра I.

Перед реставрацией здание находилось в аварийном состоянии. Во время обследования были обнаружены многочисленные дефекты и повреждения стен и колонн, а также несущих конструкций кордегардий.

Специалисты восстановили кирпичную кладку стен, воротное заполнение, отреставрировали штукатурную отделку фасадов, покрасили здание. Теперь объект подключен к системам электро- и водоснабжения и канализации.

В КГИОП отметили, что арендатор открыт к сотрудничество. Внутри можно расположить музейное, офисное, культурно-досуговое или торговое учреждение.

Среди жителей района пошли слухи о том, что там могут открыть кафе. Вот что по поводу этого сказали в администрации Красногвардейского района.

Фото: КГИОП